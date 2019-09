Razzismo, il ministro: “Sanzioni a costo di diventare impopolari”

L’esponente del Movimento 5 Stelle è intervenuto sull’argomento in un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais in cui promette una svolta: “Ora è necessario che si compia un salto di qualità” nella lotta al fenomeno. Per Spadafora è una strada che incontrerà ostacoli, ma deve essere percorsa: “Quando arrivano sanzioni, quando c’è un indurimento delle regole, è normale che ci sia gente scontenta. Però è arrivato il momento che ognuno si prenda le sue responsabilità: istituzioni, politica, federazioni e tifosi”.

Il ministro dello Sport ha già un primo appuntamento da fissare in agenda: “Mi riunirò con tutti i rappresentanti per un vero cambio con norme più dure ed efficaci. Il mio obiettivo è che i tifosi prendano le distanze dai loro vicini di posto razzisti, se non per convinzione almeno per convenienza. Ho delle idee ma voglio prima discuterne con i rappresentanti del mondo dello sport”. Lo scrive gazzetta.it.