“Razzismo? Allora noi non giochiamo”.

Ecco ciò che si legge sui megaschermi in Olanda, mentre il primo minuto di tutte le partite trascorre coi giocatori fermi ad applaudire. Una mossa forte, per ribadire il no a qualsiasi forma di discriminazione razziale nel calcio e nella vita. Qui sotto il video Dazn:

