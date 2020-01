Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-1 contro la Lazio, il tecnico della Sampdoria, ex viola, Claudio Ranieri, ha parlato anche di Caprari (SCHEDA), accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni (parole riprese da ilposticipo.it):

Se dovesse andar via, ne deve arrivare uno più forte. Non ho dato il benestare alla partenza di nessuno se non arriva qualcuno più bravo.