Ranieri ricorda: “Sarri curioso come me, veniva a vedere gli allenamenti quando ero alla Fiorentina”

Claudio Ranieri, ex viola oggi sulla panchina della Sampdoria, ha parlato così a Sky Sport di Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Juventus:

La prima volta che ci incontriamo in Serie A, è bello capire come gioca la Juve, vedere Cristiano Ronaldo da vicino per i nostri tifosi, sarà una gara spettacolare. Alla Juve hanno voluto cambiare la filosofia, Allegri ha fatto un lavoro meraviglioso. Piano piano inizia a giocare come vuole Sarri. A Sarri mi accomuna la curiosità e la conoscenza, lui mi ricordò di essere venuto a vedere i miei allenamenti quando ero tecnico della Fiorentina. Poi lui ha ricambiato il favore quando allenava il Chelsea.