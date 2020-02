L’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport dopo Samp-Fiorentina: “Questa sconfitta ci farà reagire. Sappiamo che ci sono degli alti e bassi per noi come per gli altri, non dobbiamo mai mollare. Ci manca un attimino un po’ di determinazione e un pizzico di fortuna in più, come nella partita di oggi”.