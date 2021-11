Rampulla: “Dualismo Dragowski-Terracciano? Non fa bene ai portieri”

L'ex portiere della Juve: "Le gerarchie devono essere chiare". E sulla Fiorentina: "Può mettere in difficoltà anche il Milan"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla, una vita alla Juventus come dodicesimo, a tuttomercatoweb parla del dualismo Dragowski-Terracciano: "Io ho fatto il secondo e credo sempre di aver fatto il mio dovere, ma tra portieri non ci deve essere concorrenza. I ruoli devono essere definiti perché il portiere deve essere tranquillo: se ha paura di sbagliare sbaglierà. Dragowski dovrebbe rientrare, anche se sono contento Terracciano abbia fatto bene". Poi prosegue: "La Fiorentina può impensierire tutti, anche il Milan. Certo i rossoneri sono una grossa realtà, anche se sarà difficile: le partite bisogna sempre giocarle e non bisogna essere superficiali. Italiano? Mi auguro faccia sempre meglio. Spero prosegua la grande tradizione degli allenatori italiani".