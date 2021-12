Ramadani nei guai con la finanza, la GdF chiede i documenti alla Fiorentina

Non un periodo semplice per il mondo del calciomercato

Come riporta l'Ansa, i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Milano, coordinati dalla procura, stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di un agente sportivo italiano, Pietro Chiodi, e delle sue società. Sono state emesse undici richieste di consegna di documenti, anche informatici, nei confronto di altrettanti club tra cui Juventus, Torino, Milan, Inter, Verona, Spa, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone. I reati ipotizzati sono di natura fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio e riguardano l'attività di Fali Ramadani, che collabora con Chiodi in molte operazioni di compravendita di calciatori. Sotto i riflettori i trasferimenti di Pjanic e Chiesa, entrambi con la Juventus coinvolta. Da segnalare, in ottica viola, che Chiodi ha curato il passaggio a Firenze di Munteanu e aveva in procura gli ex Ianis Hagi e Ciprian Tatarusanu.