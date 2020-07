Ramadani incontra il Milan per Rebic: Fiorentina interessata

Nelle prossime ore, Fali Ramadani, noto agente sportivo che tra i suoi assistiti ha anche Ante Rebic, incontrerà Paolo Maldini, dt milanista, per parlare dell’attaccante croato che ha già fatto sapere al suo procuratore di voler restare al Milan. Il giocatore è in prestito fino al 30 giugno 2021, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando da tempo per prenderlo a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte. Così riporta TuttoSport.