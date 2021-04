Ramadan e Premier League, per la prima volta una pausa per i giocatori musulmani

È successo al 30' della gara tra Leicester e Crystal Palace, quando il portiere delle Eagles si è fermato per permettere a due giocatori di rifocillarsi.

Durante la gara di Premier League andata in scena ieri sera tra Leicester e Crystal Palace si è avuta per la prima volta nella storia del calcio una interruzione spontanea per permettere ai calciatori musulmani in campo, che in questo periodo tanno osservando il Ramadan, di mangiare qualcosa al calar del sole. Alla mezz'ora del primo tempo il portiere del Crystal Palace Vicente Guaita si è fermato evitando di calciare per il rinvio, permettendo così a Fofana e Kouyate (avversario il primo, compagno di squadra il secondo) di assumere dei gel energetici a bordo campo. Non era mai successo prima, riporta l'Ansa, e la cosa è stata frutto di un accordo fra i due club e l'arbitro Graham Scott prima che la partita cominciasse. Ricordiamo che due dei calciatori più importanti della Fiorentina, Amrabat e Ribery, stanno a loro volta seguendo il consueto periodo di digiuno diurno imposto dal Ramadan.