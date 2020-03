Raiola attacca la FIFA: “È come un dittatore, vuole decidere tutto”

Il controverso agente Mino Raiola è tornate a parlare della FIFA, queste le sue dichiarazioni riportate da Marca:

La FIFA è come un dittatore comunista che dice alla gente che cosa deve fare in ogni momento. Tutto ciò è ridicolo. Il calcio ha bisogno di un secondo sistema. La FIFA oggi vuole essere tutto: il governo, la parte commerciale, la parte legale. Tutto questo non è possibile. Combatteremo per creare un secondo sistema, lontano da quello della FIFA. In Europa possiamo avere una nostra organizzazione per i trasferimenti, per i giocatori, gli agenti. Non abbiamo bisogno della FIFA.