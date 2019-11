Alla Fiorentina lo legano solo bei ricordi. L’esordio in Serie A ma anche il ritorno in campo dopo tanto tempo nella gara di domenica stravinta dal Cagliari. Daniele Ragatzu, attaccante rossoblu classe ’91 a L’Unione Sarda ha raccontato: “Domenica scorsa contro la Fiorentina è stato il mio vero riesordio. Una giornata fantastica, tra la mia gente. Ero a casa. Essere in quel momento l’unico sardo in campo è stata un’emozione grande. Come quella nel giorno del mio esordio nel 2009. E giocare contro la Fiorentina, la squadra contro cui ho segnato il primo gol in Serie A, mi ha ricordato il passato, mi sono visto ragazzino”.