Radio Bruno, oggi edizione speciale del Pentasport: i voti al calciomercato

A partire dalle 13.00 fino alle 20.00, su Radio Bruno andrà in onda un Pentasport speciale. Una lunga maratona con David Guetta e la redazione sportiva per analizzare il calciomercato della Fiorentina e dare i voti insieme agli opinionisti e a tanti ospiti prestigioso. Alle 16.00 sarà trasmessa la conferenza stampa del Ds Daniele Pradè (LIVE testuale su Violanews.com). Per partecipare e dire la vostra sul mercato viola potete telefonare allo 055 66 22 23 e inviare messaggi What’s App al 347 555 12 85.