Radio Bruno, diretta speciale in vista di Juventus-Fiorentina

Una diretta speciale per una sfida speciale

In vista dell'attesissima sfida di questa sera, Radio Bruno farà gli straordinari. La diretta di "A Pranzo con il Pentasport", infatti, non si fermerà alle 15 (come da consuetudine), ma sarà in onda tutto il pomeriggio fino ad arrivare al prepartita di Torino. Nel corso della diretta non mancheranno opinionisti, telefonate e messaggi degli ascoltatori. Insomma, un antipasto da non perdere per entrare sempre più dentro Juventus-Fiorentina.