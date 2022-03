Rachele Risaliti attrice, ecco a quale film parteciperà: la data dell’evento

La fidanzata di Gaetano Castrovilli, Rachele Risaliti, da Miss Italia 2016 ad attrice: ecco di quale film farà parte

La fidanzata di Gaetano Castrovilli, Rachele Risaliti, farà parte del cast del prossimo film del regista fiorentino Michele Coppini. La ragazza, Miss Italia nel 2016, interverrà insieme a tutto il cast del film mercoledì 23 marzo, alle ore 11:00, in Mediateca Toscana, in via San Gallo, 25 a Firenze. Durante questo evento sarà presentato il trailer del film, dal titolo "Dio è in pausa pranzo". Si tratta di una pellicola anticomplottista sul tema del Covid-19, dal canto molto divertente e innovativo. Il film uscirà nelle sale della Toscana il 28 marzo e l'anteprima per il pubblico si svolgerà al cinema Adriano di Firenze, con la presenza di tutto il cast al completo.