Rabbia Milan: “Siamo inca**ati. Dopo un rigore così, devi andare al Var anche per il rosso a Rebic”

Il centrocampista del Milan, Hakan Çalhanoğlu, è intervenuto ai micorofoni di Rai 1 per commentare la sconfitta in semifinale di Coppa Italia ai danni della Juventus CLICCA QUA PER LA CRONACA DELLA PARTITA

Siamo arrabbiati, se dai un rigore del genere andando al Var, devi andare anche a vedere l’espulsione di Rebic prima di prendere la decisione. Siamo incaz**ati. Nonostante l’inferiorità numerica abbiamo fatto comunque una grande partita

Sucessivamente è intervenuto anche il mister dei rossoneri Stefano Pioli, che ha commentato così: