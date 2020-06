R. Bianchi convinto: “La Lazio vera è quella vista contro la Fiorentina”

Rolando Bianchi, doppio ex di Lazio e Torino, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcune considerazioni in merito al match di questa sera:

La Lazio vera è quella vista contro la Fiorentina. Contro l’Atalanta non era facile, è la squadra che sta più in forma. La Lazio, nonostante un ottimo calcio, è andata in difficoltà, ma la sua mentalità è quella di giocare, proporre tanti uno contro uno e non a caso segna molto.