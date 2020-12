Qui Verona: vigilia di allenamento a Peschiera prima della Fiorentina

Vigilia di allenamento per il Verona di Juric prima della partenza per Firenze. Nella giornata odierna i gialloblu sono scesi in campo a Peschiera agli ordini del tecnico. Il report odierno:

Nella vigilia di Fiorentina-Verona si è tenuta, nel pomeriggio, una seduta di allenamento con le seguenti attività: riscaldamento tecnico, esercitazione tattica e partita a campo e minutaggio ridotti.