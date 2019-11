Qui Verona: possesso palla e partitella a campo intero per i ragazzi di Juric

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Hellas Verona ha fornito i dati della seduta odierna degli uomini di Juric:

Mentre si avvicina la gara di domenica contro la Fiorentina, i gialloblù proseguono la loro preparazione al match presso lo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera. Gli uomini di Ivan Juric sono scesi in campo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre: dopo il riscaldamento, la squadra ha proseguito la seduta con delle esercitazioni sui possessi palla, per poi concludere con una partita finale a campo intero. Domani, venerdì 22 novembre, è in programma un allenamento non aperto al pubblico.