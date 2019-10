Qui Udinese, problemi per Tudor: affaticamento per un pilastro della difesa

Si avvicina la sfida con la Fiorentina e per l’Udinese diminuiscono le possibilità di avere in campo dal primo minuto Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano, alle prese con un affaticamento muscolare, anche oggi ha lavorato in palestra. E’ chiaro che Tudor speri di poterlo schierare domenica – scrive il sito udineseblog – ma, considerato che dopo la Fiorentina ci sarà una nuova sosta per le nazionali, è probabile che si preferisca non affrettare i tempi di recupero. Il tecnico croato può contare sull’alternativa Opoku, o ricorrere ad altre soluzioni. La situazione di Becao verrà comunque monitorata giorno per giorno. TIFOSI BIANCONERI A FIRENZE: ECCO IN QUANTI SARANNO