Qui Udinese: in tre lavorano a parte. Contro i viola c’è Deulofeu?

Dopo l’importante successo sul Genoa, il programma d’allenamento odierno ha visto una seduta mattutina per l’Udinese. Lavoro di scarico per chi ha giocato il match, mentre una seduta più intensa per gli altri. Discorso diverso invece per i lungodegenti Walace, Coulibaly e Prödl, che continuano ad allenarsi a parte.

Deulofeu è ancora assente, anche se tornerà questa sera dalla Spagna, data la nascita del suo secondo figlio. L’attaccante sarà quindi a disposizione per la rifinitura di domani alle 17:30.

(Mondoudinese.it)