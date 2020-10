Qui Udinese: doppia seduta, Larsen e Mandragora ancora a parte

L’Udinese si prepara alla partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18 allo stadio Artemio Franchi. Questo il report a cura di udineseblog.it:

Alla doppia seduta di allenamento in programma oggi al Bruseschi hanno preso parte anche Bonifazi, Molina e Coulibaly, tre dei quattro giocatori (l’altro era Prodl, avvistato in tribuna) che domenica avevano dato vita ad un caso per il fatto che, pur essendo regolarmente convocati da Gotti, non erano stati portati in panchina. Caso aperto dall’assenza di spiegazioni ufficiali da parte della società che invece fa ora sapere che tutti e tre erano in campo nel pomeriggio assieme ai compagni, agli ordini di Gotti.

Ancora a parte invece i lungodegenti, con Larsen e Mandragora che hanno però intensificato l’attività nel percorso verso il rientro: il difensore danese potrebbe essere convocato per la sfida con il Milan del primo novembre.

Dal Bruseschi arrivano buone nuove anche per quanto riguarda la mediana: pare infatti vicino al rientro Walace che nella seduta pomeridiana di domani potrebbe unirsi al gruppo.