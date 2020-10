Qui Udinese: cominciano i lavori in vista di Firenze. Okaka: “Quest’anno possiamo divertirci”

I primi (tre) punti sono arrivati proprio domenica scorsa, al Friuli, contro un Parma in difficoltà. La vittoria in extremis ottenuta dall’Udinese contro gli emiliani ha gasato il gruppo di Luca Gotti, come si evince dalle parole di Stefano Okaka al canale ufficiale del club: “Quest’anno possiamo divertirci, il livello tecnico della squadra si è alzato“. Anche a Firenze i bianconeri scenderanno in campo quasi certamente col 3-5-2: occhio ovviamente a De Paul, ma anche a Pereyra, impiegati entrambi come mezzali, senza dimenticarsi poi dell’ex Milan Deulofeu, accostato durante il mercato anche alla stessa Fiorentina.