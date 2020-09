Qui Torino: tutti negativi ai tamponi, oggi allenamenti individuali

I primi tamponi eseguiti questa mattina sul gruppo squadra del Torino hanno dato esiti negativi per tutti. Pertanto, come prevede il protocollo FIGC, Belotti e compagni oggi pomeriggio sono scesi in campo allo stadio Pozzo – La Marmora per una sessione di lavoro individuale in attesa di nuovi controlli.

Il Torino ha svolto una seduta di allenamento con programma individuale allo stadio Pozzo – La Marmora di Biella. Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi, facendo svolgere dapprima esercizi di riscaldamento e poi ha lavorato sulla tattica. La squadra tornerà in campo domani mattina: in calendario un allenamento basato sulla parte atletica.