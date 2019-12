Qui Torino: testa alla Fiorentina. Aria di contestazione, allenamento blindato dalle forze dell’ordine

Il Torino si allenerà a porte chiuse oggi al campo Filadelfia. La sfida contro la Fiorentina di domenica prossima verrà preparata in un clima di irreale isolamento. Il club compie oggi 113 anni, ma Mazzarri e la società hanno deciso di non ospitare i tifosi all’allenamento odierno. In passato l’allenatore aveva garantito che il primo allenamento della settimana sarebbe stato aperto, ma alla prima contestazione – sottolinea Tuttosport – si è rimangiato tutto. Oggi la squadra lavorerà al chiuso, a presidiare la zona ci saranno anche le forze dell’ordine.