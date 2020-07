Qui Torino: subito allenamento in vista della gara con la Fiorentina

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Firenze. I calciatori reduci dalla netta vittoria di ieri sera contro il Genoa hanno svolto una seduta defaticante, con lavoro di scarico prima in palestra e poi in piscina. Tutti gli altri elementi a disposizione di Moreno Longo hanno condiviso il programma tecnico che si è concluso con una partita a tempo ridotto. In calendario domani mattina una sessione tecnico-tattica e, dopo il pranzo, la partenza per il ritiro prepartita. Lo scrive il sito ufficiale del Torino.