Qui Torino, doppio allenamento in vista della Fiorentina: a parte gli infortunati, attacco leggero in vista

“Doppio allenamento per il Torino con sessione dedicata massimamente alla parte atletica al mattino e lavoro tecnico nel pomeriggio, in preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina. Terapie per Belotti e Lyanco, programma personalizzato per Falque.”

Queste le indicazioni del sito ufficiale granata, Torinofc.it; per domenica si prospetta ancora un attacco a due composto da Verdi e Berenguer, con nuova esclusione di un poco convincente Zaza.