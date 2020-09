Qui Torino: Ansaldi lavora a parte, domani un test in vista dei viola

Il Torino, avversario all’esordio della Fiorentina, lavora per arrivare al meglio all’appuntamento con i viola. Ansaldi ha lavorato a a parte, mentre domani è in programma un test amichevole. Ecco il report:

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica con il tecnico Marco Giampaolo la squadra ha eseguito un intenso lavoro sulla parte atletica e poi svolto una sessione tecnico-tattica. Programma differenziato per Ansaldi (affaticamento muscolare al polpaccio sinistro), mentre Verdi è rientrato in gruppo.

Il Torino riprenderà gli allenamenti domani. Al mattino sessione tecnico-tattica; nel pomeriggio, alle 18, amichevole contro la Pro Vercelli allo stadio Olimpico Grande Torino.