Qui Torino: allenamento mattutino dedicato alla parte atletica

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione interamente dedicata alla parte atletica. Belotti e compagni hanno svolto tutta l’odierna seduta in palestra, seguendo il programma organizzato dal professor Rapetti e lavorando con percorsi individuali con gli altri preparatori atletici. Tutto il gruppo squadra è poi tornato nell’hotel che ospita il Torino in ritiro. Domani in calendario un altro allenamento mattutino. Lo scrive il sito ufficiale del club granata.