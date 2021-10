Qui Spezia: un giocatore accusa un malore, trasportato in ospedale

Attimi di paura per il giovane Aimar Sher, poi gli esami sono risultati negativi

Appena messa alle spalle la partita con la Lazio, per la Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima partita. Domenica al Franchi arriva lo Spezia, una gara speciale per mister Vincenzo Italiano. E proprio da casa Spezia arriva un bollettino in questi minuti: stamattina durante la seduta di allenamento, il giovane centrocampista Aimar Sher"ha accusato un lieve malore che ne ha reso necessario il trasporto presso l’ospedale Sant’Andrea per alcuni esami diagnostici, i quali hanno dato esito negativo". Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore. Solo uno spavento, per fortuna, per il classe 2002 arrivato in estate dall'Hammarby e che non avrebbe comunque preso parte alla gara del Franchi perchè alle prese con il recupero da un infortunio.