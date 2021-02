Come riporta il portale spezia1906.com, nell’allenamento odierno in casa Spezia si sono rivisti in gruppo sia il capitano Claudio Terzi che l’attaccante Diego Farias, autore tra l’altro del gol del pari nella gara di andata. Lavoro a parte, invece, per Mattiello mentre Chabot non si è allenato per problemi gastrointestinali. Domani seduta mattutina per la truppa bianconera e poi partenza per Firenze in vista del match di venerdì.