Qui Spezia: con Galabinov out, spazio al tridente rapido. I dubbi di Italiano

Come sapeva da tempo, contro la Fiorentina Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Galabinov, il suo centravanti bulgaro che aveva già segnato tre gol nelle prime tre partite di campionato. Davanti, quindi, nello Spezia molto probabilmente vedremo un tridente composto da Verde, Piccoli e Gyasi, supportati a centrocampo dal trio Bartolomei-Ricci-Mora. In difesa, out a sinistra Ramos, che verrà sostituito da Dell’Orco. Per l’ex Agudelo, dunque, dall’inizio dovrebbe esserci solo la panchina, a gara in corso chissà.