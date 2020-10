Qui Spezia: bomber Galabinov fermo fino a dicembre. Ecco chi può sostituirlo

Brutta tegola in casa Spezia, prossimo avversario della Fiorentina dopo gli impegni delle Nazionali. Il centravanti bulgaro Andrej Galabinov, autore di un ottimo inizio di campionato, dovrà fermarsi almeno fino a fine novembre o inizio dicembre, a causa della lesione al quadricipite della gamba destra patita contro il Milan. Non ci voleva per la formazione di Vincenzo Italiano, che tanto contava sul proprio attaccante. Contro la Fiorentina l’ex Genoa e Livorno potrebbe essere sostituito da uno degli ultimi arrivati nello Spezia, ossia M’Bala Nzola, punta centrale francese e seguito in passato anche dalla stessa Viola: nel 2017, infatti, Pantaleo Corvino lo aveva quasi preso per poi lasciarlo in Serie C (alla Virtus Francavilla).