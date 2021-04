Qui Sassuolo, chi recupera tra Caputo, Berardi e Defrel?

Arrivano notizie riguardo i tre infortunati illustri dei neroverdi. Gli emiliani ospiteranno la Fiorentina al Mapei Stadium nell’anticipo di sabato alle ore 18. Queste le ultime dall’infermeria, notizie riportate dal portale Sassuolonews.net:

Berardi: al momento non è possibile stabilire una data di rientro per il centravanti barese che dovrebbe saltare anche la prossima sfida contro la Fiorentina. Ci sono delle flebili speranze di rivedere l’attaccante neroverde almeno tra i convocati in occasione della gara con i viola. Le sue condizioni sono tenute costantemente sotto osservazione da parte dello staff medico del Sassuolo che valuterà il da farsi nei prossimi giorni.

Caputo: è fermo da oltre 2 settimane, alle prese con una fastidiosa lombalgia. Al momento non è possibile stabilire una data di rientro per il centravanti barese che dovrebbe saltare anche la prossima sfida contro la Fiorentina. Si va verso il forfait

Defrel: è fermo da un paio di settimane per un problema agli adduttori rimediato in allenamento a poche ore dalla sfida con la Roma. Al momento appare difficile un recupero dell’ex Cesena in occasione della partita di sabato prossimo in casa, contro la Fiorentina. Le condizioni del giocatore non sembrano essere infatti ancora soddisfacenti