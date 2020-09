Qui Sampdoria: lavoro in palestra, allenamento specifico per Thorsby

La Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla trasferta di Firenze. I calciatori impiegati sabato con il Benevento hanno svolto un lavoro di forza in palestra, quindi Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno impostato la seduta per l’intero gruppo con torelli e partitella a campo ridotto. Assente, in permesso, Leonardo Capezzi. Specifico sul campo per Morten Thorsby. Domani, mercoledì, è in programma un nuovo allenamento mattutino. Lo riporta il sito ufficiale del club blucerchiato.