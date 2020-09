Qui Samp, Candreva: “E’ stata una trattativa lampo. Ci meritiamo una buona stagione”

“È stata una trattativa lampo. Ringrazio chi mi ha portato qui dal presidente Massimo Ferrero, a mister Claudio Ranieri e anche Fabio Quagliarella, che ha giocato un ruolo fondamentale”. Così Antonio Candreva ha parlato al canale ufficiale della Samp a pochi giorni dalla partita con la Fiorentina. “Sono qui per portare esperienza ed entusiasmo, per la Sampdoria ha una grandissima storia e non si merita di fare il campionato che ha fatto lo scorso anno. Posso ancora dare tanto, ho tanta voglia e tanta forza” ha detto l’esterno ex Inter. FIORENTINA SU CALLEJON? LA SITUAZIONE