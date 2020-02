Qui Samp, allenamento tecnico-tattico in vista dei viola

Riunione video, attivazione atletica con sviluppo della rapidità, esercitazione tecnico-tattica sulla fase offensiva. Questo il programma mattutino svolto dalla Sampdoria nel quarto allenamento in vista della sfida di domenica pomeriggio con la Fiorentina. Tutti i blucerchiati hanno partecipato alla seduta sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco fatta eccezione per il lungodegente Alex Ferrari, ancora impegnato a Bologna per il recupero post-intervento. Domani, sabato, sempre al mattino, è in programma la rifinitura.