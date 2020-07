Qui Roma, Zaniolo aumenta i giri ma non sarà titolare. Rientro in attacco

Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla Roma a due giorni dalla partita contro la Fiorentina: Nicolò Zaniolo, ex di turno, ha dato ottimi segnali contro la SPAL, ma non è ancora il momento di farlo partire dal primo minuto. Allora sulla trequarti ancora spazio a Mkhitaryan e Carles Perez, che dovrebbe essere preferito a Pellegrini. Gli ex che avranno spazio, invece, sono Mancini in difesa e Veretout a centrocampo. Completano il probabile 3-4-2-1 Pau Lopez in porta, Smalling e Kolarov dietro e Peres, Diawara e Spinazzola nel mezzo. In avanti, riecco Dzeko, pronto a riprendersi l’attacco dopo la chance sfruttata a Ferrara da Kalinic.

