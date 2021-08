Qui Roma, squadra che vince non si cambia: la probabile formazione

Contro la Fiorentina, domani alle 20:45, la Roma scenderà in campo con la stessa formazione che ha vinto contro il Trabzonspor

Dopo il debutto vincente in Conference League, la Roma di José Mourinho è pronta per la prima partita ufficiale anche all'Olimpico e di Serie A della stagione 2021/22. Secondo l'edizione online de Il Messaggero, contro la Fiorentina, domani alle 20:45, i giallorossi scenderanno in campo con la stessa formazione che ha vinto contro il Trabzonspor in Turchia.