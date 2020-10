Qui Roma: Smalling torna in gruppo, Carles Perez out per l’Europa League

Dopo il pari contro il Milan, la Roma inizia a preparare la gara di Europa League contro il CSKA Sofia. Come riportato da forzaroma.info, Chris Smalling, dopo la lieve distorsione al ginocchio, ha sostenuto gran parte della seduta in gruppo e corre verso la convocazione per la partita di giovedì. Ancora ai box invece Carles Perez, che sta smaltendo la tonsillite che non gli ha permesso di essere a disposizione per la trasferta di Milano. In Europa però dovrebbe esserci, anche per dare respiro sulla trequarti a uno tra Mkhitaryan e Pedro, sollecitati e sfruttati al massimo da Fonseca contro il Milan. Dopo il CSKA Sofia la Roma affronterà la Fiorentina, domenica alle 18 allo stadio Olimpico.