Qui Roma: Mou potrebbe perdere Dzeko, c’è l’Inter su di lui

La Roma sarà il primo avversario del campionato della Fiorentina, ma potrebbe non avere a disposizione il suo bomber Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, infatti, sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter al posto del partente Lukaku. Secondo Gianlucadimarzio.com, i nerazzurri avrebbero offerto un biennale da 6 milioni al bosniaco e le strade sarebbero vicine a separarsi. Da parte giallorossa, il divorzio con l'attaccante ogni stagione sembra dietro l'angolo, ma poi non si verifica. Questa volta, invece, sembra che tutto si stia definendo: alla prima contro i viola potrebbe non esserci l'uomo con il 9 sulle spalle.