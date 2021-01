Qui Napoli, i risultati del ciclo di tamponi. Osimhen…

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra”. Con una nota il Napoli comunica il risultato del ciclo di tamponi. I partenopei saranno impegnati stasera contro l’Empoli in Coppa Italia e domenica alle 12:30 contro la Fiorentina (Calendario dei viola). Capitolo a parte però lo merita Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, pagato a peso d’oro (80 milioni) dalla società azzurra questa estate, non rientra in questo comunicato in quanto risulta ancora positivo. Ma, a spaventare, il Napoli è soprattutto l’infortunio alla spalla rimediato in autunno e ancora non superato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, pare che il problema non sia solo traumatico ma che ci sia anche l’interessamento dei nervi e dei legamenti che gli impedisce di muovere bene il braccio e la mano destra. Una situazione che, dunque, rischia di tenere fuori dai campi di gioco l’acquisto più pagato della storia del Napoli per settimane se non addirittura mesi.