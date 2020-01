Da Napoli: Fabian Ruiz confermato regista in attesa di Demme e Lobotka

Stando a quanto riporta Il Mattino, quotidiano partenopeo, Gattuso ha scelto Fabian Ruiz come playmaker del suo centrocampo a 3. In attesa di vedere in campo i nuovi acquisti Demme e Lobotka, le chiavi del centrocampo azzurro saranno ancora affidate al giovane spagnolo che sta disputando una stagione molto al di sotto delle aspettative che lo ha reso uno dei più criticati dal pubblico napoletano. Gattuso è consapevole del fatto che non sia il suo ruolo, ma lo riproporrà al centro ancora una volta. I nuovi arrivi potrebbero essere lo stimolo giusto per ritrovare il vero Ruiz, già a partire (noi facciamo gli scongiuri) dalla Fiorentina.

CLICCA QUA PER LEGGERE LE SCELTE DI BEPPE IACHINI