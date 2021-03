Qui Milan: rossoneri al lavoro già stamani

Rossoneri a Milanello questa mattina per il primo allenamento in ottica Fiorentina. Il diavolo sarà il prossimo avversario nella 28° giornata, prevista per domenica 21 marzo alle 18.00 al Franchi di Firenze. La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Il sito ufficiale rossonero fa sapere che è stato svolto lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di Milan-Manchester United, in campo il resto della rosa che ha iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti utilizzando degli ostacoli bassi. Poi spazio a delle esercitazioni tecniche abbinate a un lavoro aerobico, per proseguire e concludere la sessione attraverso una serie di partitelle su campo ridotto.

Il programma di domani