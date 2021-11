Qui Milan, pronto il rinnovo per Pioli: ingaggio raddoppiato

A pochi giorni da Fiorentina-Milan, Pioli sta trattando un ricco (e meritato) rinnovo

Dopo l'addio travagliato alla Fiorentina, Stefano Pioli si sta togliendo grandi soddisfazioni con il Milan. In due anni ha dato una svolta alla squadra rossonera, adesso in piena corsa per lo scudetto, e il club vuole riconoscergli il suo lavoro. Ecco perchè, come racconta gazzetta.it, si sta discutendo di un rinnovo di contratto con sostanzioso aumento dell'ingaggio, che potrebbe quasi raddoppiare. Pioli ha un contratto da 2 milioni netti più bonus che scade a giugno, su cui il Milan vanta un'opzione per un'altra stagione alle stesse condizioni. Ma sul tavolo c'è una proposta da 4 milioni a stagione che potrebbe arrivare fino al 2024. Intanto all'orizzonte per Pioli c'è una sfida "che non sarà mai normale" contro la Fiorentina da ex.