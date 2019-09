Qui Milan: Paquetà rientra in gruppo. E se contro i viola giocasse Rebic dall’inizio?

In vista di domenica sera l’unica certezza in casa Milan è il rientro in gruppo di Lucas Paquetà, il centrocampista brasiliano che aveva saltato il Torino per un piccolo problema fisico. Nella giornata di oggi, infatti, il sudamericano è tornato a disposizione di Marco Giampaolo. Una partita importante per il mister ex Samp, ma non da ultima spiaggia. L’undici che scenderà in campo contro la Fiorentina dovrebbe essere simile a quello visto nelle ultime uscite, ma con l’incertezza legata soprattutto all’attaccante da affiancare a Krzysztof Piatek, a segno col Toro dal dischetto. Il favorito dovrebbe essere l’ex Lille Rafael Leao, con Ante Rebic principale alternativa. Per l’ex viola, tra l’altro, proprio con la Fiorentina sarebbe la prima volta dal 1′ in maglia rossonera.