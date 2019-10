Qui Milan, la prima novità di Pioli: cancellato il ritiro prepartita a Milanello

Niente ritiro prepartita per il Milan. È questa una delle novità che l’ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha portato al club rossonero dal momento del suo arrivo. In vista del match contro il Lecce, dunque, i giocatori del Milan svolgeranno la rifinitura, ceneranno a Milanello e poi, secondo quanto riportato da Sky Sport, chi vorrà potrà far ritorno a casa con l’obbligo di essere nuovamente al Centro Sportivo per la colazione di domenica.