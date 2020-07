Qui Lecce, Lapadula verso il rientro. Ma non domani: la vera sfida è domenica

Gianluca Lapadula si sta allenando per dare il proprio apporto alla missione-salvezza del Lecce. La caviglia sta dando buone risposte sulla sabbia, ma la sensazione è che Liverani voglia rischiare il meno possibile e preservare il suo bomber per la partita di domenica contro il Genoa, vero crocevia per la permanenza in Serie A. Contro i viola, la punta italo-peruviana dovrebbe accomodarsi in panchina. Lo riporta il sito CalcioLecce.it.