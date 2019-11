Qui Lecce, il club ha deciso: ricorso contro la squalifica di Lapadula

Il Lecce farà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a Gianluca Lapadula. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, il club del presidente Sticchi Damiani è intenzionato a far valere le proprie ragioni al fine di vedere ridotto lo stop subito dal suo attaccante. Ciò non basterà per consentire all’ex Genoa di essere disponibile per il prossimo incontro con la Fiorentina, in quanto il cartellino rosso implica di per sé il minimo di una giornata di stop. L’obiettivo è dunque quello di riaverlo per l’importante sfida casalinga con il Genoa dell’8 dicembre prossimo. Lo scrive calciolecce.it.