Qui Lazio: seduta tattica in vista della Fiorentina

Sabato sera Fiorentina-Lazio al Franchi

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un'attivazione atletica, agli ordini di mister Inzaghi, la squadra ha svolto un'ampia fase tattica in vista della partita in trasferta contro la Fiorentina. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura. Lo riporta il sito ufficiale del club biancoceleste.