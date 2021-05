Qui Lazio: Inzaghi recupera una pedina in attacco. Milinkovic a parte

Il report dall'allenamento della Lazio a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina al Franchi

Questo il punto sulla Lazio a 3 giorni dalla sfida del Franchi con la Fiorentina. Nel programma della mattinata a Formello riscaldamento libero e torelli prima delle prove tattiche, poi una partitella finale alla quale ha partecipato stavolta anche Luiz Felipe, definitivamente recuperato. Si è rivisto anche Caicedo mentre non si è allenato neanche oggi col resto dei compagni Milinkovic, ma - come riporta cittaceleste.it - domani è atteso in gruppo per le prove tattiche dell'antivigilia. Prosegue il percorso di recupero differenziatoi Escalante.